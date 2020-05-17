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17 мая • обновлено в 08:03
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Станиславу Дужникову – 47: как сейчас выглядит "Леня" из "Ворониных"

9.8т
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Российский актер Станислав Дужников, звезда сериала "Воронины" 17 мая празднует свой день рождения.

Так, ему исполняется 47 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как Дужников выглядит сейчас и чем он занимается.

Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. Славу актеру принесли сериалы "Каменская", "Марш Турецкого" и "Воронины". К слову, в последнем мужчина сыграл роль милиционера Леонида Воронина, для которой ему пришлось набирать вес. Он ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое.

Кадр из сериала "Воронины"

Кадр из сериала "Воронины"

Фото: screenfiction.org

Также актер снимался во многих фильмах: "Операция "Праведник", "Бриллиантовая рука 2", "Метро", "Счастье – это...", "Переводчик" и других. В 2014 году он получил премию "Милиционер кино" – за 18 сыгранных милицейских ролей в кинематографе.

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: bg-102.ru

Осенью 2016 года Дужников сильно похудел. По данным росСМИ, он сбросил 45 кг. Мужчина ранее делился, что секрет его похудения – это спорт и сбалансированное питание.

Станислав Дужников до и после похудения

Станислав Дужников до и после похудения

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: instagram/stas_duzhnikov

Что касается его карьеры, то сейчас артист продолжает активно сниматься в кино, а также выступает на сцене художественного театра имени Чехова. Из последних постановок, в которых он был задействован можно отметить такие: "Медведь", "№13D", "Одноклассники" и другие.

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: instagram/stas_duzhnikov

Станислав Дужников

Станислав Дужников

Фото: instagram/stas_duzhnikov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский комедийный сериал "Воронины" закрыли после съемок 24 сезонов.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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