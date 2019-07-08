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Стало известно, во сколько обошлась роскошная свадьба Тодоренко

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3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. На праздничное мероприятие супруги потратили около 7 миллионов рублей.

На торжество Топалов и Тодоренко позвали только близких друзей, пишет "СтарХит".

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

РБК-Украина

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"Вместе с родными и друзьями Регина и Влад поселились на трехэтажной вилле Astor. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Ребята пробыли здесь несколько дней, а аренда обошлась порядка 4,5 млн рублей. Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами", - говорит источник издания.

Astor

Astor

Instagram

Оформление всей свадьбы взяла на себя сестра жениха, которая владеет агентством, где минимальная цена за праздник составляет полмиллиона рублей. Свадебное платье Тодоренко заказала в одном из московских модных домов за 750 тыс. рублей.

Топалов и Тодоренко

Топалов и Тодоренко

Viva

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Тема
Свадьба
Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Место
Италия
Тег
свадьба
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