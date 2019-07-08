Стало известно, во сколько обошлась роскошная свадьба Тодоренко

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. На праздничное мероприятие супруги потратили около 7 миллионов рублей.
На торжество Топалов и Тодоренко позвали только близких друзей, пишет "СтарХит".
Регина Тодоренко и Влад Топалов
РБК-Украина
"Вместе с родными и друзьями Регина и Влад поселились на трехэтажной вилле Astor. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Ребята пробыли здесь несколько дней, а аренда обошлась порядка 4,5 млн рублей. Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами", - говорит источник издания.
Astor
Оформление всей свадьбы взяла на себя сестра жениха, которая владеет агентством, где минимальная цена за праздник составляет полмиллиона рублей. Свадебное платье Тодоренко заказала в одном из московских модных домов за 750 тыс. рублей.
Топалов и Тодоренко
Viva
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Флоренции, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Сорренто.
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