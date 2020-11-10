Стало известно, в каких условиях в колонии будет сидеть Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, вскоре прибудет в исправительную колонию №4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Стало известно, какие условия ждут артиста за колючей проволокой.

Как сообщает издание "КП", учреждение уже успело обрести "звездный" статус – здесь отбывали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Известные заключенные подогрели интерес к заведению, в котором содержится порядка тысячи человек. Осужденные живут в бараках по 20-30 человек в комнате и работают на производстве.

Они шьют одноразовые медицинские костюмы – белые комбинезоны из полупрозрачного материала, которые из-за схожести с силуэтом привидения называют "Каспер". Выпускают здесь также муку, отруби, шлифованный горох, дезинфицирующие средства и многое другое. За такую работу заключенные даже получают зарплату: от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.

Михаил Ефремов rbc.ru

Перемещения по зоне относительно свободные: можно посещать библиотеку, брать книги, выписывать газеты и журналы, а кроме того, заниматься спортом и ходить в местную православную церковь – на территории колонии есть храм Георгия Победоносца. При желании заключенные могут даже выучиться на токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика – в колонии есть свое профтехучилище. А что самое важное для Ефремова – клуб с большим зрительным залом, где он сможет ставить театральные постановки.

Также Михаил Ефремов имеет право на получение посылок в большем количестве, нежели в СИЗО. Ему разрешены свидания, как короткие, так и долгосрочные. Кто-то из родственников может приехать на срок до трех дней: посетителя размещают в специальном помещении для временного проживания, где он находится вместе с заключенным.

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