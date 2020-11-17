Стало известно, в каких условиях отбывает наказание Ефремов

Адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин стал первым, кто наведал артиста в белгородском СИЗО №3. Также стало известно, в каких условиях отбывает наказание знаменитость.

По словам Алешкина, за всю неделю к нему никто даже не пришел, пишет "Комсомольская правда".

Так, члены Общественной наблюдательной комиссии не знали, что Ефремов уже прибыл в Белгород. Как выяснилось, колония, в которой актер будет находиться, является элитной.

Правозащитник Аркадий Бармин сообщил, что опасных рецидивистов там нет, а порядки лояльные.

"Там же сидели Кокорин и Мамаев, которые легко отделались: им даже футбольные матчи разрешили проводить. Вот и Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке. Хотя, как по мне, с такими заключенными надо пожестче. Я бы Ефремову дал максимальный срок", – рассказал Бармин.

Осужденный актер Михаил Ефремов отбывает наказание в элитной колонии Eurosport

Также один из членов ОНК Олег Анфиногенов отметил, что условия в этой колонии действительно хорошие.

"В отрядных помещениях – санузел, спальни, все отапливается. Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь – не везде для военных созданы такие условия. Работа в колонии тоже не самая тяжелая, это не на руднике трудиться. А кроме того, заключенные получают зарплату. Из нее, правда, вычитают за одежду, питание, у кого-то и алименты. Так что заключенные сами себя содержат и у них еще остаются деньги на лицевых счетах, чтобы выйти на свободу с небольшим стартовым капиталом", – подчеркнул Анфиногенов.

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