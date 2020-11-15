Стало известно состояние Хрусталева после комы

Стало известно состояние российского телеведущего Дмитрия Хрусталева, которого 14 ноября госпитализировали и ввели в искусственную кому.

СМИ предполагали, что у телеведущего интоксикация из-за подтвержденного коронавируса.

Однако менеджер телеведущего Анна Тригуб сообщила "Пятому каналу", что сейчас состояние артиста стабильное. К тому же, коронавируса у него не обнаружено.

"Состояние стабильное, опасность миновала", – отметила она.

Также Тригуб подчеркнула, что Хрусталев чувствует намного лучше.

Однако менеджер не объяснила, что все таки произошло с артистом и почему его отправили в реанимацию.

Некоторые СМИ отмечают, что Хрусталева уже выписали из больницы, и сейчас артист поехал к матери в Репино, куда и направлялся до того, как в дороге ему стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале телеведущему исполнился 41 год. Недавно он рассказал впервые подробности о своем романе с молодой украинской певицей Марией Гончарук.