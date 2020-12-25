Стало известно, сколько жен и детей было у Кернеса. Фото семьи

Жизнь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса была насыщенна множеством ярких событий не только в политической деятельности, но и на личном фронте. Как выяснилось, мужчина был трижды женат, имеет трое детей, а также сестру-близняшку.

Кроме того, у главы Харькова есть 11-летняя дочь Соня, которая проживает вместе со своей мамой в Лондоне. Об этом сообщает "ТСН".

Так, первой женой покойного мэра была Оксана Василенко, в браке с которой он состоял с 1982 по 1985 года. У пары есть общий сын Кирилл – сейчас ему 38 лет, он имеет двое детей по имени Кира и Лука.

Сыновья Кернеса Кирилл и Даниил stopcor.org

Затем в гражданском браке Кернес прожил с Галиной Приваловой. У них есть сын Даниил, который является предпринимателем и имеет двое детей.

Геннадий Кернес и Галина Привалова Facebook Приваловой

Третьей женой умершего мэра Харькова была Оксана Гайсинская – дочь бывшего прокурора Киева Юрия Гайсинского. Общих детей у супругов не было, но от предыдущего брака его возлюбленная имела 26-летнего сына Родиона, которого Кернес называл своим сыном.

Оксана Гайсинская и сын Родион Instagram Гайсинской

Позже стало известно, что у городского головы Харькова также есть 11-летняя дочь. Ее зовут Соня, и живет она вместе с мамой в Лондоне.

Как рассказал бизнесмен Павел Фукс, девочка является "просто копией" своего отца, а сыновья Кернеса поддерживают отношения с сестрой.

По информации СМИ, дочь Кернеса была в прошлом году на Мемориале 2day.kh.ua

Кроме того, сын Кернеса Даниил Привалов сообщил в интервью "Стране", что у его отца есть сестра-двойняшка Виктория, которая проживает в Москве. Он отметил, что они поразительно похожи между собой.

Известно, что до 2013 года Виктория Кернес значилась как частный предприниматель в Москве – она торговала одеждой и обувью.

Сестра-двойняшка Геннадия Кернеса РБК

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