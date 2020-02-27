Стало известно, сколько заработала Успенская на шоу Собчак

Российская певица Любовь Успенская, которую на днях ведущая Ксения Собчак довела до истерики в эфире шоу "Док-ток", не получала гонорар за свое участие в программе.

Об этом сообщил Telegram-канал "НеМалахов". Как оказалось, изначально артистке предлагали 5 миллионов рублей за участие шоу "Пусть говорят", но она отказалась от денег.

"Выяснилось, что Успенская не получала гонорар за шоу Собчак. После скандальных откровений ее дочки на НТВ телеканалы с ног сбились, дабы заполучить себе королевну шансона. Но Люба дала, интервью, конечно, лишь другу Малахову и потом долго отказывалась от всех предложений", - сообщает Telegram-канал.

Кадр из шоу "Док-ток" Скриншот из видео

Отмечается, что изначально Успенская должна была прийти на "Пусть говорят".

"Первый" бесился - Малахов итак увел от них половину селебов. В итоге предложили Любе аж 5 миллионов. Люба думала-думала, думала-думала... и не взяла! Но согласилась прийти задаром. Жестких условий не выдвигала, договорилась по-бабьи: мол, дайте хоть оправдаться перед страной, я ж дочку пальцем не трогала! Но за два дня до съемок шоу поменяли с "Пусть говорят" на "Док-ток", где Любу Успенскую жестко приложили... Даже не знаем, радоваться или печалиться за нашу любимицу - вроде как поступила по принципам, но с другой стороны, за бесплатно в г*вно макнули... Хоть моральный ущерб заплатите", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова певицы Любови Успенской, которая назвала ее циничной и пустой ведущей из-за нового выпуска шоу "Док-ток"

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