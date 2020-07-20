Стало известно, сколько зарабатывает Мирослава Карпович

Юля Ухина Люди 14:27, 20.07.2020 Обновлено: 14:40, 20.07.2020

РосСМИ выяснили, сколько зарабатывает звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным.

Так, по словам издания "Комсомольская правда", артистка очень востребована в театре, она часто ездит на гастроли с постановками, и за один выход на сцену получает от 150 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Мирослава Карпович зарабатывает на рекламных контрактах и на озвучивании мультфильмов. Также отмечается, что у актрисы есть недвижимость в Москве: она приобрела квартиру еще в конце 2000-х, во времена съемок сериала "Папины дочки".

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