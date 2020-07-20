Стало известно, сколько зарабатывает Мирослава Карпович
Стало известно, сколько зарабатывает Мирослава Карпович (Instagram Мирославы Карпович).
РосСМИ выяснили, сколько зарабатывает звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным.
Так, по словам издания "Комсомольская правда", артистка очень востребована в театре, она часто ездит на гастроли с постановками, и за один выход на сцену получает от 150 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, Мирослава Карпович зарабатывает на рекламных контрактах и на озвучивании мультфильмов. Также отмечается, что у актрисы есть недвижимость в Москве: она приобрела квартиру еще в конце 2000-х, во времена съемок сериала "Папины дочки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.