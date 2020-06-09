Стало известно, сколько выпил Ефремов перед смертельным ДТП

Ева Романова Люди 15:57, 9.06.2020 Обновлено: 16:21, 9.06.2020

Результаты тестирования на алкоголь актера Михаила Ефремова, который устроил в центре Москвы ДТП со смертельным исходом, показали, что в момент аварии у него было опьянение сильной степени.

Так, экспертиза обнаружила в крови у актера 2,1 промилле алкоголя – это соответствует примерно 0,5-0,7 литра водки, пишет Telegram-канал Baza.

Михаил Ефремов на момент аварии был сильно пьян
Коллаж

Отметим, бывшая супруга Ефремова Ксения Качалина рассказала, что актер много пил всю неделю перед ДТП, сообщил Telegram-канал "НеМалахов".

"Ооо, я так устала. У меня есть собственный юрист..." – добавила Ксения и оборвала разговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Столкнулись "Джип Гранд Чероки", за рулем которого был Ефремов, и фургон "Лада". Его водитель, 58-летний Сергей Захаров умер от внутреннего кровоизлияния в реанимации утром, 9 июня.

Позже стало известно о последних словах Захарова, которые он смог сказать перед смертью.

После того, как стало известно о смерти пострадавшего в аварии, Ефремов пожаловался на плохое самочувствие и трижды вызывал к себе домой скорую помощь. Врачи отказали ему в госпитализации.

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