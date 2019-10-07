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7 октября • обновлено в 18:45
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Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

1.1т Читать материал на украинском

Украинские звезды традиционно массово выступали за политиков и партии во время парламентской компании 2019 года.

Движение "Чесно" подсчитало, сколько денег политики потратили на артистов. Так, Павел Зибров несколько раз выступал в поддержку кандидата-мажоритарщика Анатолия Гунько с 209-го округа (Черниговская область). Он пел в селе Иваница 28 июня, в селе Лосиновка — 29 июня, в селе Вертеевка — 1 июля, а в селе Варва — 19 июля. В целом Зибров получил из избирательного фонда Гунько 30 тысяч гривен.

Павел Зибров

Павел Зибров

Фото из Instagram

Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

Фото: chesno.org

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Кандидат Артем Витко (149-й округ на Полтавщине) устроил для своих избирателей концерт Ольги Поляковой за 43 тысячи гривен. Также певица выступала 18 июля в Прилуках в поддержку кандидата Сергея Коровченко с 210-го округа и 21 июня в Волновахе в поддержку Дмитрия Лубинца с округа № 60. Но упоминаний об этом концерте ни в отчете Коровченко, ни в отчете Лубинця нет, поэтому сумма гонорара "королевы ночи" неизвестна.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото из Instagram

Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

Фото: chesno.org

Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

Фото: chesno.org

Выдвиженец "Слуги народа" Алексей Кузнецов из округа № 106 (Луганская область) приглашал к избирателям Тину Кароль — она получила за концерт 138 тысяч гривен. И Олега Скрипку — он получил 55 тысяч гривен. Отмечается, что Кароль также получила 138 тысяч гривен за выступление в поддержку кандидата от "Слуги народа" в 107-м округе Александра Сорокина, но он так и не стал депутатом.

Олег Скрипка и Тина Кароль

Олег Скрипка и Тина Кароль

Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

Фото: chesno.org

Не менее активным был и кандидат Антон Яценко, которого на выборах в очередной раз выбрали нардепом. В его пользу пели Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульская, DZIDZIO, кавер-группы "STAR-BAND" и "Komixy", группы "НеАнгелы", "Тень солнца", "Debosh" и "Selfy". В отчете избирательного фонда кандидата указано, что на организацию этих мероприятий он потратил всего 5,3 млн грн.

Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульская, DZIDZIO

Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульская, DZIDZIO

Кароль, Винник, Полякова и другие: сколько украинские звезды заработали на выборах в Раду

Фото: chesno.org

Кроме того, нынешний лидер Аграрной партии Украины Михаил Поплавский накануне выборов ездил в тур по украинским городам с Олегом Винником. Они посетили не менее 10 городов. В отчете партии указано, что на их концерты там потратили 5, 2 миллиона гривен.

Михаил Поплавский и Олег Винник

Михаил Поплавский и Олег Винник

Фото: chesno.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают топовые артисты страны.

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Персоны
Тина Кароль Павел Зибров Олег Винник Оля Полякова Олег Скрипка
Место
Украина
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