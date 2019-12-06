"Сиделки, врачи и дорогостоящие препараты": стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк

На лечение онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас пребывает в подмосковном реабилитационном центре, уходят миллионы.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Так, по словам инсайдеров, мужу актрисы, фигуристу Петру Чернышеву приходиться тратить серьезные суммы на услуги сиделки, врачей, приобретение дорогостоящих препаратов, да и на само пребывание Заворотнюк в учреждении.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: newizv.ru

Семью спасает только работа фигуриста, который выполняет одну из главных ролей в ледовой постановке "Спящая красавица. Легенда двух королевств ". В новогодние праздники мужчина сможет заработать серьезный гонорар: от 2 до 5 миллионов рублей на лечение супруги.

Петр Чернышев Фото: eva.ru

"Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и в январе в общей сумме у него запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете", — сообщили коллеги фигуриста.

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