Стало известно, сколько Лолита заработала на разводе

После скандального развода с Дмитрием Ивановым материальное состояние российской певицы Лолиты улучшилось.

Так, по словам концертного директора Сергея Лаврова, артистка заработала не один миллион, пишет "Собеседник".

Домашний очаг

"На фоне ситуации с разводом Лолита стала собирать стадионы. После того как Лолита объявила о разводе, у нее везде аншлаги. Билеты на ее концерты раскупают за неделю. Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать. Посмотрите на нашу глубинку: там каждая вторая женщина брошена", - говорит Лавров.

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"Лолита свои миллионы уже получила и еще получит. Она честная, ничего не скрывает. Народ у нас это любит. Все видели, как сильно она любила Диму, как она светилась от счастья, когда его встретила. И вдруг выясняется, что за ее спиной он общался с другими дамами. А ведь все деньги в семью приносила Лолита. Получается, он сам жил за ее счет и других баб еще кормил. Со слов моего друга Сережи Жорина, их брак вроде как был фиктивный. Но со стороны Лолиты точно нет: она его реально любила. Помните, когда он ушел, как Лолита переживала? На вечере Анжелики Варум ей плохо стало, она плакала. Народ ей сочувствует, поэтому поддерживает рублем. "Посмотрите, она же звезда, но ее тоже бросили, как и меня!" – примерно так рассуждают зрители", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.

Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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