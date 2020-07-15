Стало известно, сколько денег требуют от Ефремова родственники погибшего в ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельной ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего в аварии водителя Сергея Захарова хотят взыскать со звезды 40 млн рублей (более 15 млн гривен).

Следует отметить, что ранее близкие покойного отказывались от денег, которые знаменитость предлагал в отчаянии, пишет издание "Московский комсомолец".

Адвокат посоветовал своему подзащитному не слушать этот бред. По его мнению, в лучшем случае будет компенсация морального вреда – примерно один миллион рублей (почти 400 000 гривен). Пашаев отметил, что если бы родственники Захарова были сговорчивее, то получили бы гораздо больше.

У Михаила Ефремова требуют 40 млн рублей Газета.Ру

Ефремов перестал с ними выходить на связь, когда понял, что они откровенно наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по мнению адвоката, им перепадает по 350 000 рублей (130 000 гривен). К родственникам присоединилась и жена Захарова, с которой он 22 года не проживал.

"Да, Ефремов готов был компенсировать моральный ущерб, но не такими суммами", – отметил Пашаев.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельной ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL: