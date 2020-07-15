Стало известно, сколько денег требуют от Ефремова родственники погибшего в ДТП
Михаил Ефремов. Фокус
Адвокат российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельной ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что родственники погибшего в аварии водителя Сергея Захарова хотят взыскать со звезды 40 млн рублей (более 15 млн гривен).
Следует отметить, что ранее близкие покойного отказывались от денег, которые знаменитость предлагал в отчаянии, пишет издание "Московский комсомолец".
Адвокат посоветовал своему подзащитному не слушать этот бред. По его мнению, в лучшем случае будет компенсация морального вреда – примерно один миллион рублей (почти 400 000 гривен). Пашаев отметил, что если бы родственники Захарова были сговорчивее, то получили бы гораздо больше.
У Михаила Ефремова требуют 40 млн рублей Газета.Ру
Ефремов перестал с ними выходить на связь, когда понял, что они откровенно наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по мнению адвоката, им перепадает по 350 000 рублей (130 000 гривен). К родственникам присоединилась и жена Захарова, с которой он 22 года не проживал.
"Да, Ефремов готов был компенсировать моральный ущерб, но не такими суммами", – отметил Пашаев.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельной ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу из Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельной ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.