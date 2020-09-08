Стало известно, почему певец Шура в начале карьеры ходил без зубов

45-летний российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, в начале музыкальной карьеры в 1990-е намеренно не вставлял себе зубы, потому что это было частью его сценического имиджа.

Такой образ для поп-исполнителя придумал дизайнер Алишер, чтобы шокировать зрителей. Об этом рассказывается в документальном сериале о российской поп-музыке 1990-х издания "Лента.ру", которое опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зубы у Шуры отсутствовали до 2000-х, потому что дизайнер просто запрещал их вставлять.

Отсутствие зубов было частью имиджа Шуры. spletnik.ru

"Я когда-нибудь сделаю себе зубы. Может, в старости, когда вообще есть нечем будет", – говорил в начале карьеры певец.

Напомним, передние зубы выбил Александру в детстве младший брат во время драки. Шепелявость выгодно отличала Шуру от других артистов. Популярность певец получил благодаря песням "Холодная луна", "Отшумели летние дожди" и "Ты не верь слезам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шура рассказал о своей наркозависимости и онкологии. Он отметил, что причиной того, что он начал употреблять наркотики – было одиночество.