Стало известно, почему Little Big на самом деле отправили на Евровидение

Анна Михно Люди 11:41, 28.04.2020

Солист группы "Непара" Александр Шоуа заявил, что Little Big отправили представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году только из-за того, что в РФ не хотели, чтобы страна победила.

Такое заявление музыкант сделал в комментарии изданию Sobesednik.ru.

Александр Шоуа
1ul.ru

В частности, Шоуа признался, что он был одним из претендентов на то, чтобы представлять Россию на международном конкурсе.

"Россия изначально не планировала выигрывать Евровидение. Именно поэтому и было принято решение отправить малоизвестный коллектив Little Big", – говорит певец.

Little Big
cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Шмыгаль отказался вносить представление по Саакашвили в Раду

Икра за 5 тысяч и пицца за 2: чем кормят випов в ресторане Тищенко. Цены

Более 100 тысяч украинцев скончались за два месяца: названы причины

Полиция нагрянула в ресторан Тищенко в Киеве: фото проверки

Российский генерал оказался ключевым фигурантом дела о сбитом Boeing 777