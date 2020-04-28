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28 апреля • обновлено в 12:33
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Стало известно, почему Little Big на самом деле отправили на Евровидение

2.4т
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Солист группы "Непара" Александр Шоуа заявил, что Little Big отправили представлять Россию на "Евровидении" в 2020 году только из-за того, что в РФ не хотели, чтобы страна победила.

Такое заявление музыкант сделал в комментарии изданию Sobesednik.ru.

Александр Шоуа

Александр Шоуа

1ul.ru

В частности, Шоуа признался, что он был одним из претендентов на то, чтобы представлять Россию на международном конкурсе.

"Россия изначально не планировала выигрывать Евровидение. Именно поэтому и было принято решение отправить малоизвестный коллектив Little Big", – говорит певец.

Little Big

Little Big

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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