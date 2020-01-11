Дворцы, яхты и десятки апартаментов: стало известно об огромном наследстве султана Омана

Наследство султана Омана Кабуса бен Саида, который умер на 79-м году жизни, довольно большое.

Так, он был одним из самых богатых монархов в мире, и мог себе позволить огромное количество дворцов и апартаментов. Султану Кабусу принадлежало 2 больших дворца в Салале — Хисн и Аль-Мамура, дворец в Барке, а также в Сухаре. Кроме того, ранчо в Эс-Сибе и Барке, а также 5 яхт, сообщает Livejournal.

Султан Омана Кабус бен Саид Фото: fresher.ru

Дворец Хисн Фото: enjourney.ru

Дворец Хисн Фото: livejournal.com

Дворец Аль-Мамура Фото: livejournal.com

Дворец Аль-Мамура Фото: livejournal.com

Барка Фото: livejournal.com

Сухар Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Одним из самых известных владений султана является и официальная резиденция в столице Маскате. Отмечается, что дворец Аль-Алам появился на берегу Османского залива более двухсот лет назад. Строился он по указу Султана ибн Ахмеда, прямым потомком которого являлся султан Кабус. Королевская резиденция сразу стала символом страны, ее визитной карточкой.

Дворец Аль-Алам в Маскате Фото: tonkosti.ru

Дворец Аль-Алам в Маскате Фото: tonkosti.ru

Возле дворца Аль-Алам в Маскате Фото: allcastle.info

На протяжении десятилетий своего существования дворец не раз реставрировали и ремонтировали. Каждый правитель стремился внести что-то свое во внешний облик Аль-Алама. Свой современный вид комплекс получил в 1972 году. Сам султан Кабус здесь не жил, но пользовался дворцом для приема почетных гостей и глав других государств.

Возле дворца Аль-Алам Фото: livejournal.com

Дворец Аль-Алам внутри Фото: livejournal.com

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