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27 января • обновлено в 17:05
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Стало известно о жутком ДТП в месте, где пропала актриса Андрейченко

2.6т
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В СМИ появилась информация, что недалеко от города Тулум (Мексика), где ранее пропала российская актриса Наталья Андрейченко, неизвестная женщина попала в ДТП.

Как сообщает Riviera Maya News, женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Неизвестную госпитализировали в тяжелом состоянии.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

Вскоре выяснилось, что это ДТП случилось на день раньше, нежели пропала Андрейченко. Поэтому близкие и дальше продолжают искать артистку. Об этом на странице звезды в Instagram написал ее PR-директор Ян Трунцев.

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Известная украинская певица попала в ДТП: подробности и фото
Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Фото: instagram/natalya_andreychenko

"Это фейковое сообщение. Человек прислал, перепутав день аварии. Это случилось все в пятницу, а Наталья пропала в субботу днем", – написал Трунцев.

Стало известно о жутком ДТП в месте, где пропала актриса Андрейченко
Стало известно о жутком ДТП в месте, где пропала актриса Андрейченко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Андрейченко рассказала подробности о том, как в юности стала жертвой изнасилования. В интервью актриса вспомнила, как в 18 лет возвращалась после репетиции на такси. Но водитель внезапно свернул с пути, после чего набросился на девушку.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Андрейченко
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