Стало известно о тяжелом состоянии Розенбаума: чем он болеет

Известный российский шансонье Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

Об этом сообщил Телеграм-канал BAZA. "Cейчас он находится в реанимации одной из московских больниц, в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась, по словам врачей, успешно", — написали в канале.

Ранее уже ныне покойный певец Иосиф Кобзон рассказал о том, что у Розенбаума был рак. Также поговаривали, что у 67-летнего Розенбаума сердечный недуг из-за которого он иногда отменяет концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа стало известно о смерти шансонье Вилли Токарева. Он скончался из-за онкологического заболевания. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

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