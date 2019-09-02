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2 сентября • обновлено в 12:58
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Стало известно о тяжелом состоянии Розенбаума: чем он болеет

1.3т Читать материал на украинском

Известный российский шансонье Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

Об этом сообщил Телеграм-канал BAZA. "Cейчас он находится в реанимации одной из московских больниц, в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась, по словам врачей, успешно", — написали в канале.

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Стало известно о тяжелом состоянии Розенбаума: чем он болеет

Ранее уже ныне покойный певец Иосиф Кобзон рассказал о том, что у Розенбаума был рак. Также поговаривали, что у 67-летнего Розенбаума сердечный недуг из-за которого он иногда отменяет концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа стало известно о смерти шансонье Вилли Токарева. Он скончался из-за онкологического заболевания. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

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Персона
Александр Розенбаум
Место
Россия
Тег
Новости России
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