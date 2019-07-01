Стало известно о трагедии в семье Баскова: что случилось

У популярного российского певца Николая Баскова случилось горе – умер отец Виктор Басков.

Об этом 1 июля рассказал в Instagram советский и российский юморист Владимир Винокур, выразив соболезнования семье.

Николай Басков Минск-Новости

"Дорогие Леночка (мать) и Николай! Выражаю вам соболезнования от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца, настоящего полковника. Скорблю вместе с вами! Держитесь, друзья!" — написал он.

Виктор и Николай Басковы Тeleprogramma.pro

Сам артист пока не давал комментария по поводу кончины близкого человека. Однако в сети обратили внимание, что 30 июня Басков уже знал об этом, так как вышел на закрытие "Европейских игр" в черном костюме.

Отцу Баскова было 67 лет. Он кончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, переехал с семьей на службу в ГДР.

Отслужил в течение пяти лет в Дрездене. Виктор Басков прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "золотой голос России" Басков выпустил совместный с Киркоровым вульгарный клип-миллионник к песне "Ibiza", из-за которого в сети развернулась масса скандалов.

Огромное количество россиян ополчились на певцов и потребовали лишить их звания народных артистов и выгнать из России.

После шумихи Киркоров и Басков ''извинились'' за клип и сняли новое скандальное видео, где надев на себя костюмы дизлайков бегали за возмущенной пожилой фанаткой и всячески оправдывались за "Ибицу".

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