Стало известно о темном прошлом любовницы Жигунова

У новой избранницы российского актера Сергея Жигунова Виктории Ворожбит, оказывается, есть судимость.

Об этом рассказали знакомые женщины изданию "КП". По словам инсайдеров, Ворожбит получила ее в середине нулевых, будучи руководителем избирательного штаба одного из депутатов городской Думы Владивостока. Тогда на Викторию и ее шефа пожаловался в прокуратуру другой кандидат в депутаты. Он заявлял, будто нанятые ими люди угрожали расправой его семье, если он не снимет свою кандидатуру с выборов.

Виктория Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Отмечается, что Ворожбит была осуждена за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с подкупом и угрозой применения насилия". Однако по факту Виктория и ее босс отделались лишь серьезными штрафами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит прокомментировала свою схожесть с бывшей возлюбленной артиста Анастасией Заворотнюк.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.