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3 июня • обновлено в 14:30
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Стало известно о темном прошлом любовницы Жигунова

4.1т
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У новой избранницы российского актера Сергея Жигунова Виктории Ворожбит, оказывается, есть судимость.

Об этом рассказали знакомые женщины изданию "КП". По словам инсайдеров, Ворожбит получила ее в середине нулевых, будучи руководителем избирательного штаба одного из депутатов городской Думы Владивостока. Тогда на Викторию и ее шефа пожаловался в прокуратуру другой кандидат в депутаты. Он заявлял, будто нанятые ими люди угрожали расправой его семье, если он не снимет свою кандидатуру с выборов.

Виктория Ворожбит

Виктория Ворожбит

Фото: instagram/vikavorozhbit

Отмечается, что Ворожбит была осуждена за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с подкупом и угрозой применения насилия". Однако по факту Виктория и ее босс отделались лишь серьезными штрафами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая избранница Сергея Жигунова Виктория Ворожбит прокомментировала свою схожесть с бывшей возлюбленной артиста Анастасией Заворотнюк.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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