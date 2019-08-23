Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

Бывший агент поп-певца Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что музыкант за пару лет до смерти написал тайное завещание.

По словам женщины, документ был составлен еще в 2006 году и должен был заменить собой нынешнее завещание, датированное 2002 годом. Бэйн утверждает, что в документе певец подробно написал, как надо хранить его наследство, и что она присутствовала при нотариальном заверении бумаг, сообщает Independent.

Майкл Джексон Фото: iz.ru

"Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба", — поделилась Бэйн.

На данный момент о местонахождении указанного документа ничего не известно. Отметим, что согласно завещанию Джексона от 2002 года, активы певца перешли семейному трасту, а законным опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон. На момент составления документа имущество певца оценивалось в 500 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруга поп-певца Майкла Джексона Дебби Роу, родившая "королю" двоих детей, призналась, что никогда не имела интимной близости со знаменитым супругом.

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