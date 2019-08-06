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Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

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Стало известно о тайной помолвке голливудского актера Леонардо Ди Каприо с приемной дочерью Аль Пачино Камилой Морроне.

Как сообщает The Boston Globe, пока ни сам артист, ни его избранница слухи не прокомментировали. Однако Леонардо и Камила проводят вместе все свободное время, а друзья Ди Каприо утверждают, что он никогда не был так счастлив.

Отмечается, что важную роль в помолвке одного из самых ярких холостяков Голливуда сыграл Брэд Питт. Актеры сдружились в процессе съемок фильма Квентина Тарантино "Однажды в Америке". По словам издания, Леонардо сомневался в том, стоит ли делать Камиле предложение, но Питт подтолкнул коллегу к важному шагу.

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит
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Камила Морроне — начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Она родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес. Ее родители работали в шоу-бизнесе: обладающие эффектными внешними данными, они снимались в кино, сериалах и рекламе, пользуясь своей красотой. Невероятных высот на этом поприще они не достигли, но "широко известными в узких кругах" стать смогли.

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Когда Камиле было 10 лет, ее мать ушла от супруга к голливудскому актеру и любимцу миллионов женщин Аль Пачино. Разница между новыми влюбленными составляла 30 лет, впрочем, это никак не помешало их семейному счастью. По одной из версий, именно благодаря Аль Пачино Камила познакомилась с Леонардо Ди Каприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Также отметим, что в портфолио Камилы уже есть обложка турецкого Vogue, съемка у звездного фотографа Марио Тестино, который, ко всему прочему, снимает портреты для королевской семьи Великобритании, работа для PINK by Victoria Secret и Urban Outfitters. Несколько лет назад девушка дебютировала на подиуме — ей предложили принять участие в показе Moschino's 2Resort Collection 2017.

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Камила Морроне

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонардо Ди Каприо высказался о пожарах, которые охватили леса в Сибири. Популярный артист сделал заявление в Instagram.

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Леонардо ДиКаприо Аль Пачино
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