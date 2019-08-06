Стало известно о тайной помолвке Ди Каприо с дочкой Аль Пачино: как она выглядит

Стало известно о тайной помолвке голливудского актера Леонардо Ди Каприо с приемной дочерью Аль Пачино Камилой Морроне.

Как сообщает The Boston Globe, пока ни сам артист, ни его избранница слухи не прокомментировали. Однако Леонардо и Камила проводят вместе все свободное время, а друзья Ди Каприо утверждают, что он никогда не был так счастлив.

Отмечается, что важную роль в помолвке одного из самых ярких холостяков Голливуда сыграл Брэд Питт. Актеры сдружились в процессе съемок фильма Квентина Тарантино "Однажды в Америке". По словам издания, Леонардо сомневался в том, стоит ли делать Камиле предложение, но Питт подтолкнул коллегу к важному шагу.

Камила Морроне — начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Она родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес. Ее родители работали в шоу-бизнесе: обладающие эффектными внешними данными, они снимались в кино, сериалах и рекламе, пользуясь своей красотой. Невероятных высот на этом поприще они не достигли, но "широко известными в узких кругах" стать смогли.

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Когда Камиле было 10 лет, ее мать ушла от супруга к голливудскому актеру и любимцу миллионов женщин Аль Пачино. Разница между новыми влюбленными составляла 30 лет, впрочем, это никак не помешало их семейному счастью. По одной из версий, именно благодаря Аль Пачино Камила познакомилась с Леонардо Ди Каприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Также отметим, что в портфолио Камилы уже есть обложка турецкого Vogue, съемка у звездного фотографа Марио Тестино, который, ко всему прочему, снимает портреты для королевской семьи Великобритании, работа для PINK by Victoria Secret и Urban Outfitters. Несколько лет назад девушка дебютировала на подиуме — ей предложили принять участие в показе Moschino's 2Resort Collection 2017.

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Камила Морроне Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонардо Ди Каприо высказался о пожарах, которые охватили леса в Сибири. Популярный артист сделал заявление в Instagram.

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