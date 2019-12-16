Стало известно о состоянии сына Валерии после трех аварий

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии младшего сына жены — певицы Валерии — Арсения Шульгина и его возлюбленной Лианы, которые вместе попали в страшное ДТП.

Так, по словам знаменитости, девушке сделали тяжелую операцию на руке. Что касается парня, то у него расшатаны зубы и порвана губа. Напомним, что после этой аварии Арсений попал в еще две, однако, как отметил Пригожин, он себя чувствует нормально. Об этом сообщает Starhit.

Валерия с сыном и Иосиф Пригожин Фото: woman.ru

"Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке — она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись, вынимать их будут только через 1,5 года. Горжусь сыном, он настоящий мужчина! Поддерживает Лиану, подбадривает, все время с ней рядом, хотя ему самому уже нет острой необходимости находиться в клинике. Зубами Арсений пока не занимался, как только спадет опухоль с губ, сразу приступит к этому вопросу", — отметил Пригожин.

Кроме того, он добавил, что все лечение Арсений оплачивает самостоятельно.

Арсений Шульгин и его возлюбленная Лиана Фото: starhit.ru

"Все лечение Арсений оплачивает сам, парень самостоятельный — я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя думаю, суммы там немаленькие", — подытожил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. Авто, где на заднем сидении спал сын Валерии, вела его девушка Лиана. Трасса была скользкой. Девушка въехала в отбойник. В итоге она сломала руку, а Шульгин получил травму лица.

В пятницу 13-го Арсений снова попал в ДТП. Инцидент произошел, когда молодой человек ехал домой после выписки из больницы.

15 декабря сын Валерии попал в третью аварию. Однако он отметил, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников полиции.

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