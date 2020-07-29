Стало известно о состоянии секс-символа СССР Кондулайнен после инсульта

Состояние советской и российской актрисы, секс-символа СССР Елены Кондулайнен улучшилось. Из реанимации ее перевели в обычную палату.

Ранее стало известно о том, что Кондулайнен находится в критическом состоянии и врачи не видели положительной динамики. Спустя сутки актрисе стало заметно лучше, пишет "Комсомольская правда".

"Только что Елену перевели из реанимации в обычную палату. Врачи Боткинской больницы нам сообщили, что ее состояние заметно улучшилось", – рассказали в администрации театра, где работала Елена.

Елена Кондулайнен перенесла инсульт Комсомольская правда

Напомним, Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

Также отметим, Кондулайнен одной из первых в Союзе стала сниматься обнаженной. Она полностью разделась в фильме "100 дней до приказа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля актриса Елена Кондулайнен почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. Во время произношения тоста артистка почувствовала острое недомогание – у нее появились головная боль и нарушения речи. Медиков Елене вызвал официант, у нее диагностировали инсульт.