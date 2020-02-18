Стало известно о состоянии попавшего в больницу Диброва

Российский телеведущий Дмитрий Дибров, который в понедельник, 17 февраля, был экстренно госпитализирован во время премьеры фильма, опроверг информацию о том, что у него случился приступ эпилепсии.

Так, в комментарии КП Дибров заявил, что просто потерял сознание.

"Сидел, обсуждал с Мишей Горевым спектакль, который мы затеяли про телевидение. Ну и так просто… Просто помутнение. Леня (Якубович) все организовал, и меня на "скорой" быстренько доставили", – говорит Дибров.

Дмитрий Дибров teleprogramma.pro

Кроме того, Дибров опроверг заявление о том, что у него был приступ эпилепсии: "Какая эпилепсия! Они уже не знают, что придумать".

Сейчас телеведущий находится в Боткинской больнице:

"Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет – представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок – с каждым может случиться".

Дмитрий Дибров fakty.ua

Также прокомментировала состояние телеведущего и его жена Полина. На своей странице в Instagram женщина опубликовала пост:

"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий – казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве из-за глаукомы.

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