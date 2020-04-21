Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии вызванной коронавирусом, находится в отделении кардиореанимации одной из московских клиник.

Недавно звезду отключили от апарата ИВЛ, но выписывать ее пока рано, пишет "СтарХит".

"Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее "сняли с трубы" — отключили от ИВЛ — уже большая победа!", – сообщили в больнице.

Артистке продолжают проводить противовирусную и антибактериальную терапию, которую несколько раз меняли. У врачей вызывала опасения тахиаритмия, поэтому они следят за показаниями сердца Бабкиной. Сейчас артистка дышит через специальную трубку, вставленную в шею, питается по-прежнему через зонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.