Стало известно о смерти звезды сериала "Белый воротничек"

Американская актриса и певица Дайэнн Кэррол, которая известна ролью в сериале "Белый воротничек", скончалась в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Перед смертью артистка боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла у себя дома в Лос-Анджелесе.

Дайэн Кэррол и Мэтт Бомер Скрин с видео

Дайэнн Кэррол исполнила главную роль в ситкоме "Джулия" и фильме "Клодин", появилась в лентах "Любите ли вы Брамса?", "Поторопи закат" и "Пристанище Евы", а также снялась в сериалах "Династия", "Другой мир", "Анатомия страсти" и "Белый воротничок".

В 1962-м Кэррол стала первой темнокожей американкой, получившей премию "Тони" как лучшая актриса за роль в бродвейском мюзикле. В 1975-м она была номинирована на премию "Оскар" за роль в картине "Клодин".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская актриса Сильвия Майлз умерла в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Она также прославилась ролью в сериале "Секс в большом городе".

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