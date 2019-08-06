Стало известно о смерти знаменитой бизнес-леди в России

6 августа умерла известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер.

О смерти 61-летней знаменитости сообщает Peopletalk. "По информации наших инсайдеров, Аллу Вербер вчера госпитализировали в больницу в Форте в Италии, а сегодня ее не стало. Приносим соболезнования всем близким и родным", – сказано в сообщении.

По данным источников Super, близких к ее семье, Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.

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Алла Вербер умерла

Отметим, что в 2013 году в одном из интервью знаменитость рассказывала, как победила рак. "Я хочу сказать людям, для чего я сделала это интервью. Для того, чтобы все поняли, что, когда садишься напротив врача и врач говорит, что у тебя рак, – это не значит, что это конец и твоя жизнь закончилась. В самом начале думаешь только о себе – только бы выжить. Сейчас, когда все уже позади, безумно хочется помочь людям. Как угодно. Не всегда только деньгами можно помочь", – говорила она.

Алла Вербер в Турции instagram/verberalla

О раке крови третьей стадии Вербер узнала накануне своего 50-летия. Долгое время она чувствовала недомогание, но боялась проходить обследование.

"Когда диагноз был поставлен, депрессия была страшная. Плакала. Все плачут. Невозможно не плакать", – также рассказывала она.

Алла Вербер instagram/verberalla

Вербер .instagram/verberalla

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа стало известно, что умер легендарный шансонье Вилли Токарев. По предварительным данным, за пару недель до этого музыкант попал в больницу из-за рака.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии.

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