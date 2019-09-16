Стало известно о смерти народного артиста РСФР

Стало известно о смерти заслуженного и народного артиста РСФСР Юрия Колычева в возрасте 90 лет.

Как сообщил РЕН ТВ, актера обнаружили в его квартире. По предварительной информации, он скончался от естественных причин. Другие подробности не приводятся.

Юрий Колычев Известия

С 1957 года Колычев служил в "Ленкоме", за годы работы сыграл более чем в полусотне спектаклей. Там он сыграл около 50 ролей. Актер был занят в таких знаменитых постановках как "Шут Балакирев", "Поминальная молитва", "Тартюф", "В списках не значился", "Вишневый сад" и многих других.

Его голосом говорят герои нескольких мультипликационных и художественных фильмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России умерла звезда "Домашнего ареста" актриса Людмила Мальцева. Ей было 69 лет.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!