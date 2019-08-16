Стало известно о смерти народного артиста России, композитора Романа Леденева, который скончался 15 августа в возрасте 88 лет.
О его смерти на своем сайте объявил в пятницу, 16 августа, Союз кинематографистов России.
"Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом... Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", — говорится в сообщении.
Роман Леденев
МК
Леденев известен по музыке для фильмов "Зной", "Крылья", "Начало неведомого века" и "В тринадцатом часу ночи". Также он работал над такими картинами, как "Дядюшкин сон", "Вся королевская рать", "Странная женщина" и "Поэма о крыльях".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на 85 году жизни умер музыкант, народный артист Вилли Токарев.
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