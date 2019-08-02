Стало известно о смерти любимой певицы Хрущева и Брежнева

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко в возрасте 82 летумерла в Москве после продолжительной болезни.

Об этом написали на сайте театра "Русская песня". "Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", — говорится в сообщении.

Стрельченко в молодости Скрин с видео

Она получила широкую известность после исполнения песен в фильмах "Война и мир" и "Калина красная". Также ее называли любимой певицей сразу двух генсекретарей СССР — Никиты Хрущева и Леонида Брежнева.

Стрельченко в последние годы Лента.ру

В 1984 году она получила звание народной артистки РСФСР. В последние годы Стрельченко тяжело болела и практически не выходила из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в возрасте 88 лет умер советский режиссер Георгий Данелия, родившийся в Грузии. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

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