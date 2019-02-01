Стало известно о смерти известного советского актера

В России умер советский и российский актер Игорь Кан, который известен по роли в фильме "Кин-дза-дза!".

За день до этого заслуженный артист РФ отметил свое 81-летие, сообщает Российская газета.

Известно, что Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В начале своей карьеры служил в Алма-Атинском ТЮЗе. После этого работал в Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского.

Игорь Кан Кадр из фильма "Тактика бега на длинную дистанцию"

Игорь Кан Комсомольская правда

Игорь Кан ТВ Центр

Игорь Кан ТВ Центр

Игорь Кан ТВ Центр

Исполнил роль Однорукого в известной советской комедии "Кин-дза-дза!". Также играл в картинах "След дождя", "Вариант Омега" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лос-Анджелесе умер актер Дик Миллер, сыгравший в культовой ленте "Терминатор".

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