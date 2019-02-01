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Стало известно о смерти известного советского актера

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В России умер советский и российский актер Игорь Кан, который известен по роли в фильме "Кин-дза-дза!".

За день до этого заслуженный артист РФ отметил свое 81-летие, сообщает Российская газета.

Известно, что Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В начале своей карьеры служил в Алма-Атинском ТЮЗе. После этого работал в Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского.

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Игорь Кан

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Игорь Кан

Игорь Кан

ТВ Центр

Игорь Кан

Игорь Кан

ТВ Центр

Игорь Кан

Игорь Кан

ТВ Центр

Исполнил роль Однорукого в известной советской комедии "Кин-дза-дза!". Также играл в картинах "След дождя", "Вариант Омега" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лос-Анджелесе умер актер Дик Миллер, сыгравший в культовой ленте "Терминатор".

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Россия
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Новости России
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