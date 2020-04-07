Стало известно о смерти экс-жены звезды 90-х Малинина

Сын российского певца и звезды 90-х Александра Малинина Никита сообщил печальную новость: его мама и первая жена артиста Инна Курочкина умерла.

Об этом Никита написал на своей странице в Instagram.

Александр Малинин mirnov.ru

В частности, в своей соцсети парень опубликовал несколько архивных фотографий Инны и трогательно поздравил маму с 60-летием. Кроме того, Малинин написал, что женщины не стало в январе этого года.

"Сегодня маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад. Она была человеком с большим сердцем! Человек, который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных", – написал Никита Малинин.

Отметим, что Александр Малинин был женат на Инне Курочкиной еще в юности, тогда девушка играла на скрипке в ВИА "Поющие гитары". Никита появился на свет в сентябре 1983 года.

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