Стало известно о серьезной болезни у 75-летнего Юрия Антонова

Известный советский и российский певец Юрий Антонов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Он перенес несколько операций на ноге из-за травмы колена, после чего возникли осложнения.

Так, артист отметил, что пока нет никаких улучшений и из-за постоянно боли он практически не выходит из дома и отменил свои концерты. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Антонов указал, что он серьезно травмировался еще в 2018 году, до сих пор улучшений не наблюдается.

Юрий Антонов рассказал о проблемах со здоровьем. YouTube

"Я в изоляции с января находился. У меня проблемы со здоровьем начались раньше пандемии. Процесс лечения оказался длительным, я не был к этому готов. Пришлось отменить запланированный концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", – рассказал Юрий Антонов.

Напомним, в середине июля 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Артисту провели срочную операцию на колене. По его словам, боль в ноге стала невыносимой.

"Операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться. Действительно у меня уже были проблемы с коленом. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история. Давно колено меня мучило, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Юрий Антонов является самым дорогим артистом на корпоративах в России. Его выступление стоит около 250 тысяч долларов, однако музыкант крайне редко соглашается на выступления.