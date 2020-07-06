Стало известно о романе Алибасова с молодой актрисой: Федосеева-Шукшина развела пару.

Российский музыкант и продюсер, 73-летний Бари Алибасов рассказал, что разошелся с молодой женой, 33-летней Викторией Максимовой из-за Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая была категорически против их общения.

Отношения между продюсером и молодой актрисой продолжались недолго – в 2013 году они тайно расписались, а уже в 2017 году расстались, пишет "Собеседник".

Девушка была уверена, что проживет с любимым всю жизнь. Но через год супружеской жизни заметила, что Алибасов к ней охладел. Поэтому Максимова нашла себе ровесника, с которым вместе работала. Продюсер держать жену не стал.

Свадьба Алибасова с Максимовой Seldon.News

"У нее возникли отношения на стороне. Она мне сама призналась, что ей нравится парень, который работает вместе с ней. Симпатия, насколько мне известно, взаимная. Он актер, ее ровесник. Больше я ничего не знаю", – рассказал Алибасов.

Продюсер признался, что не имел серьезных чувств к жене. Для человека его профессии семья – вторичная дело.

"Если честно, я бы имел несколько жен. Одну – с деньгами, другую – молодую с оргазмом, третью – разумную, которая будет для меня писать и творить", – добавил Алибасов.

По словам издания, не исключено, что охладел к актрисе Алибасов из-за 81-летний Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она плохо относилась к их отношениям. И когда Максимова с Алибасовым развелась, Федосеева-Шукшина сама вышла замуж за продюсера в 2018 году.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Вокруг ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу.