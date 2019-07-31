Стало известно о разводе в семье Крутого

В СМИ сообщили о том, что в семье российского композитора Игоря Крутого начались проблемы. Так, отмечается, что его падчерица Виктория развелась со своим супругом ресторатором Давидом Берковичем.
Ранее Виктория часто публиковала в своем Instagram совместные с мужем фото, а недавно снимки Берковича исчезли со страницы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Антиглянец".
Давид Беркович, Виктория Крутая и Игорь Крутой
hellomagazine.com
Кроме того, в последнее время девушка начала активно публиковать откровенные снимки.
Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь в платье с экстремальным вырезом в зоне декольте.
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