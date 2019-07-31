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Стало известно о разводе в семье Крутого

2.3т Читать материал на украинском

В СМИ сообщили о том, что в семье российского композитора Игоря Крутого начались проблемы. Так, отмечается, что его падчерица Виктория развелась со своим супругом ресторатором Давидом Берковичем.

Ранее Виктория часто публиковала в своем Instagram совместные с мужем фото, а недавно снимки Берковича исчезли со страницы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Антиглянец".

Давид Беркович, Виктория Крутая и Игорь Крутой

Давид Беркович, Виктория Крутая и Игорь Крутой

hellomagazine.com

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Кроме того, в последнее время девушка начала активно публиковать откровенные снимки.

Last day in paradise 🙏🏻

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Nothing but a selfie 🤳

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Mood

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь в платье с экстремальным вырезом в зоне декольте.

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Персоны
Игорь Крутой Виктория Крутая
Место
Россия
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