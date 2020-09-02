Стало известно о расстройстве психики у королевы Елизаветы. Подробности

Ольга Веркалец Люди 12:59, 2.09.2020

Королева Великобритании Елизавета II в детстве страдала от расстройства психики.

О болезни 94-летней правительницы написано в биографической книге "Гувернантка". Так, в детстве у королевы также случались панические атаки. Она страдала от навязчивых мыслей и психологических проблем, пишет The Sun.

"Королева страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в абсолютно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности. Подобное она делала и с тарелками", – рассказывала гувернантка Елизаветы II Мэрион Кроуфорд, которая умерла в 1988 году.

Елизавета II 22 июня 1940 года
thesun.co.uk

Будущая королева рассказывала гувернантке, что чувствует себя в безопасности только тогда, когда вокруг нее все расставлено на свои места. Иногда Елизавета даже просыпалась ночью, чтобы упорядочить свою обувь и одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал более £32 млн для врачей, которые ведут борьбу с COVID-19.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

ВСП единогласно отказался отстранить судью Вовка

Ветеран АТО Ананьев – о плене: жрали бетон, чтобы не терпеть этого

Зеленский анонсировал украинцам налоги по-новому: сколько и за что заплатим

Гео Лероса исключили из "Слуги народа" после критики власти

Полиция поймала мужчину с гранатой возле Офиса президента