Стало известно о расстройстве психики у королевы Елизаветы. Подробности

Королева Великобритании Елизавета II в детстве страдала от расстройства психики.

О болезни 94-летней правительницы написано в биографической книге "Гувернантка". Так, в детстве у королевы также случались панические атаки. Она страдала от навязчивых мыслей и психологических проблем, пишет The Sun.

"Королева страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в абсолютно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности. Подобное она делала и с тарелками", – рассказывала гувернантка Елизаветы II Мэрион Кроуфорд, которая умерла в 1988 году.

Елизавета II 22 июня 1940 года thesun.co.uk

Будущая королева рассказывала гувернантке, что чувствует себя в безопасности только тогда, когда вокруг нее все расставлено на свои места. Иногда Елизавета даже просыпалась ночью, чтобы упорядочить свою обувь и одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал более £32 млн для врачей, которые ведут борьбу с COVID-19.