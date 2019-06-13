В деле о смерти легендарного композитора Ивасюка произошел прорыв

Судебная экспертиза установила, что легендарный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в 1979 году, не мог это сделать самостоятельно.

Об этом рассказал председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, уточнив, что был проведен следственный эксперимент, передает УНН.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. У нас была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия – в мае в этом же лесу на таком же дереве – и провели следственные эксперименты", – пояснил Рувин.

Владимир Ивасюк Википедия

Эксперимент поделили на три этапа: мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима. Для этого нашли натренированного человека, который по внешним характеристикам был похож на погибшего.

"Было установлено, что он не мог сам этого сделать и даже натренированная лицо, которое мы привлекали, которое подтягивается одной рукой, тоже не могло это сделать – завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", – пояснил он.

Фото Владимира Ивасюка lviv1256.

Также следственная группа провела эксперимент с использованием лестниц и стульев. Но для этого тоже необходимо было участие посторонних людей.

"Господин Ивасюк сам оказаться в этой петли не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали этому: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки – минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", – добавил он.

Владимир Ивасюк Україна Молода

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook прокомментировала прорыв в деле о самоубийстве автора песни "Червона рута".

"На мой взгляд, это сенсационная новость по делу о гибели известного украинского композитора Владимира Ивасюка", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным 18 мая. Официальной версией произошедшего было самоубийство в результате длительного психического расстройства. В итоге дело закрыли из-за отсутствия состава преступления буквально через месяц.

Загадочная смерть оборвала жизнь композитора в 30-летнем возрасте. Общественность была не согласна с выводами следствия. Существовала версия, что Ивасюк ушел из жизни не самостоятельно.

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