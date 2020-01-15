"Лежал больше 20 дней": стало известно о проблемах у 240-килограммового сына известного в России художника

Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин, который недавно застрял в унитазе в самолете, тяжело заболел.

Как сообщает "Starhit", его иммунитет упал из-за травли в сети, которая началась после того, как один из пассажиров опубликовал ролик инцидента. Лука лежал больше 20 дней, принимая антибиотики.

Лука Затравкин с отцом Николасом Сафроновым Фото: starhit.ru

"Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел. Иммунитет упал в связи с переживаниями, нервным стрессом. Лежал больше 20 дней, принимая антибиотики. Сейчас чувствую себя лучше, но еще не совсем здоров", — рассказал сын Сафронова.

Лука Затравкин Фото: instagram/lukasafronovofficial

Отмечается, что по совету лечащего врача Лука отправился в теплую страну, где надеется окончательно прийти в себя. Выбор мужчины пал на африканский Занзибар. Здесь он планирует съездить на сафари, любоваться дикой природой и купаться в океане. Ограничивать себя в чем-то на отдыхе, особенно в том, что касается еды, Затравкин не собирается. К слову, вес сына Сафронова сейчас составляет 240 килограммов.

Лука Затравкин Фото: instagram/lukasafronovofficial

Лука Затравкин Фото: instagram/lukasafronovofficial

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, кто такой Лука Затравкин и как он выглядел до и после набора лишних килограммов.

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