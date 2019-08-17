Стало известно о проблемах Киркорова с законом: что произошло

Популярный российский певец Филипп Киркоров внесен в "черный список" Федеральной службы судебных приставов РФ из-за уклонения от штрафов.

По данным "Комсомольской правды", с 9 августа судебные приставы требуют от "поп-короля" внести оплату в размере 2000 рублей (760 грн).

Киркоров

"Приставы "возбудились" на три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области на сумму 2000 рублей, полученных звездой еще в апреле. Видимо, поп-король торопился домой с концерта – 11 апреля Филипп Бедросович выступал в Твери с новым шоу "Я+R" – #Цвет настроения", – сказано в сообщении.

В "черном списке" оказалась Алла Пугачева из-за неоплаченного штрафа по административному правонарушению – перекрыла забором проход до водоема. Скандальный актер Алексей Панин и вовсе занимает 11 страниц на сайте судебных приставов из-за 213 штрафов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Алле Пугачевой может грозить арест или исправительные работы, если она не выплатит штраф, который наложен на нее из-за дачи.

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