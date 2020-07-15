Стало известно о пребывании принца Гарри в наркологической клинике: что произошло
Стало известно о пребывании британского принца Гарри в рехабе – клинике, которая специализируется на реабилитации наркоманов.
Так, издание The Mirror обнародовало любопытные факты из биографии герцога Сассекского. Выяснилось, что в юности Гарри злоупотреблял наркотиками и однажды попал в клинику для наркоманов.
Также принц Гарри испытывал слабость и к спиртному – его часто ловили папарацци в нетрезвом состоянии, когда Гарри учился в колледже.
"Он сидел в баре на крыше, выпивал водку и курил в окружении великолепных блондинок", – рассказал источник издания. Также отмечается, что Гарри был частым гостем в пабах и нередко публично курил марихуану.
Когда Гарри было 16 лет, его отец принц Чарльз решил отправить его в клинику реабилитации наркоманов. В первую очередь он хотел показать ему, что может произойти, если он не изменит свой образ жизни.
Также отмечается, что даже во взрослом возрасте Гарри вел разгульный образ жизни: его нередко видели в ночных клубах и на вечеринках. Принц Гарри нередко попадал в поле зрения прессы из-за своего образа жизни. Так, его неоднократно замечали на вечеринках с актрисами и моделями. В возрасте 17 лет принц завоевал в британских СМИ репутацию "шального ребенка" – за разгульный образ жизни и ставшие известными случаи употребления марихуаны и алкоголя.
Как сообщалось OBOZREVATEL, принц Гарри оконфузился на свадьбе своей двоюродной сестры, принцессы Евгении, преждевременно объявив о беременности своей супруги Меган Маркл.