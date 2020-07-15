Стало известно о пребывании принца Гарри в наркологической клинике: что произошло

Стало известно о пребывании британского принца Гарри в рехабе – клинике, которая специализируется на реабилитации наркоманов.

Так, издание The Mirror обнародовало любопытные факты из биографии герцога Сассекского. Выяснилось, что в юности Гарри злоупотреблял наркотиками и однажды попал в клинику для наркоманов.

Также принц Гарри испытывал слабость и к спиртному – его часто ловили папарацци в нетрезвом состоянии, когда Гарри учился в колледже.

Принц Гарри в юности The Mirror

"Он сидел в баре на крыше, выпивал водку и курил в окружении великолепных блондинок", – рассказал источник издания. Также отмечается, что Гарри был частым гостем в пабах и нередко публично курил марихуану.

Когда Гарри было 16 лет, его отец принц Чарльз решил отправить его в клинику реабилитации наркоманов. В первую очередь он хотел показать ему, что может произойти, если он не изменит свой образ жизни.

Принц Гарри The Mirror

Также отмечается, что даже во взрослом возрасте Гарри вел разгульный образ жизни: его нередко видели в ночных клубах и на вечеринках. Принц Гарри нередко попадал в поле зрения прессы из-за своего образа жизни. Так, его неоднократно замечали на вечеринках с актрисами и моделями. В возрасте 17 лет принц завоевал в британских СМИ репутацию "шального ребенка" – за разгульный образ жизни и ставшие известными случаи употребления марихуаны и алкоголя.

Как сообщалось OBOZREVATEL, принц Гарри оконфузился на свадьбе своей двоюродной сестры, принцессы Евгении, преждевременно объявив о беременности своей супруги Меган Маркл.