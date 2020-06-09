Стало известно о последних словах погибшего водителя в ДТП с Ефремовым

Водитель Сергей Захаров, который погиб в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, был в сознании на момент госпитализации.

58-летний мужчина практически не мог говорить, он сумел только прохрипеть фразу "мне больно". Об этом рассказала свидетельница аварии, пишет MK.Ru.

"Я врач-отоларинголог, случайно оказалась на месте ДТП – проезжала мимо. Я пыталась разговаривать с водителем все время. Он еле говорил. Прохрипел: "Мне больно", - и по сути все", – поделилась женщина.

Сергей Захаров погиб в результате ДТП, которое устроил Ефремов Коллаж (Фото: ТАСС, Mash)

Также другие водители, участвовавшие в ликвидации последствий ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади Москвы, рассказали, как пытались спасти шофера фургона Сергея Захарова.

Деблокация пострадавшего из кабины продолжалась примерно 15 минут. Водитель Алексей ехал следом за грузовиком, в который врезался Ефремов. Сам момент столкновения он не видел – на его глазах машина просто перевернулась. Вместе с другими мужчинами Алексей помог поставить машину в вертикальное положение.

"Пострадавшего зажало в кабине. Окно было приоткрыто, так что воздух ему поступал. Он был в сознании", – рассказал свидетель.

Фото с места аварии РИА Новости

Отметим, Сергей Захаров умер на 59-м году жизни в реанимации Института им. Склифосовского. Он стал единственной жертвой аварии. У мужчины диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травму внутренних органов. По предварительным данным, сломанные ребра повредили легкие, в результате чего возникло кровотечение. Остановить его медикам так и не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!