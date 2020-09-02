Российский и советский актер, народный артист РФ Борис Клюев перед смертью готовился к премьере спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" в Малом театре.

Так, в постановке, события которой разворачиваются в феврале 1945 года, артист должен был сыграть президента США Франклина Делано Рузвельта. Клюев активно репетировал роль, несмотря на ухудшение самочувствия в связи с онкологическим заболеванием, которое у него обнаружили два года назад. Об этом рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин, передает издание "МК".

"Борис Владимирович репетировал роль президента США Рузвельта. И когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске – ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске", – поделился режиссер.

Стало известно о последней роли Бориса Клюева. popcake.tv

События спектакля, поставленного по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона, разворачиваются в феврале 1945 года в Ялте, где в Ливадийском дворце встречаются лидеры СССР, Великобритании и США – Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Его премьера состоится 3 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и советский актер Борис Клюевумер 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной стал рак легких, с которым звезда сериала "Воронины" боролся последние два года.

На смерть Клюева отреагировали многие его знаменитые коллеги по сериалу "Воронины", а также и другие артисты.