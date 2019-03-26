Стало известно о пополнении в семье нардепов от РПЛ и БПП

28-летний нардеп Верховной Рады Алена Кошелева из "Радикальной партии" родила дочку 34-летнему Давиду Макарьяну из "Блока Петра Порошенко".

Об этом сообщил сам отец порталу "Новости N". ""Жена молодец. Она подарила новую жизнь. Теперь у меня две доченьки", — сказал Макарьян.

Макарьян и Кошелева Фото: Фейсбук

По словам источников издания "Страна" в окружении семьи, девочка появилась на свет в одном из киевских роддомов. Роды были сложные, но все, к счастью, обошлось. Алену с малышкой, как и полагается вскоре выписали, они обе чувствуют уже себя прекрасно.

Судя по фото в сети, нардеп ходила на работу и на поздних сроках беременности.

фото: Аркадий Манн

фото: Изым Каумбаев

Как сообщал OBOZREVATEL, об отношениях Кошелевой и Макарьяна стало известно в мае 2018 года. Тогда они вместе отдыхали на турецком курорте Мармарис. Слухи о беременности Кошелевой начали появляться в октябре. Источники из окружения пары рассказывали, что она была очень счастлива, узнав, что скоро станет матерью.

Позже появилась информация о расставании пары, но в конце декабря 2018 года они их опровергли.

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