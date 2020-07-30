Стало известно о многомиллионных гонорарах Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов за последние четыре года заработал 32,3 миллиона рублей.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Так, по словам издания, с 2016 года театр "Современник" заключил с артистом 11 контрактов, последний из которых закончился незадолго до роковой аварии.

Раскрыты миллионные гонорары Ефремова (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Минимальная сумма контракта с Ефремовым составляла 900 тысяч рублей. Максимальный гонорар доходил до 7,7 млн. Суммы зависели лишь от количества выходов на сцену: за каждую сыгранную постановку в Москве и области Ефремов получал по 100 тысяч рублей, на гастролях по России – 200 тысяч. Дополнительно за каждую репетицию актеру платили по 10 тысяч рублей. Всего же с 2016 по 2020 годы Михаил Ефремов заработал в театре 32,3 миллиона рублей.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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