"Лежит, молчит, никого не узнает": стало известно о критическом состоянии легендарной российской актрисы

Знаменитая советская и российская актриса, звезда фильмов "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера" Маргарита Терехова находиться в критическом состоянии.

Так, артистка, которая страдает от болезни Альцгеймера, уже не в состоянии узнавать членов семьи. Об этом сообщил ее сын Александр в программе "Звезды сошлись" на "НТВ".

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Сейчас она в каком-то другом, своем измерении. Кушает пока еще хорошо. Но сама погулять уже не может. Недавно положили ее в больницу. Провели хорошее полноценное обследование. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. Но мы прилагаем все усилия", — рассказал Александр.

Маргарита Терехова Фото: Аргументы и Факты

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Также сын артистки добавил, что он давно не пускает журналистов к тяжелобольной маме, ведь она выглядит плохо. И, по словам Александра, вероятнее всего, не хотела бы, чтобы ее в таком состоянии видела вся страна.

Маргарита Терехова Фото: МК.Ru

"У нее стабильно тяжелое состояние. У нас с Аней, моей сестрой, есть четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо, сама она не может сказать, чтобы ее не показывали в таком виде всей стране. Она — великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", — отметил Александр.

Маргарита Терехова в молодости kinoistoria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Маргариты Тереховой Александр заявил, что на восстановление памяти его матери, которую она потеряла из-за болезни Альцгеймера, требуется внушительная сумма. Однако ни сама Маргарита, ни ее близкие не имеют таких денег.

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